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Установлены личности организатора и участников теракта против Фазиля Мустафы

Установлены личности организатора и участников теракта против Фазиля Мустафы Установлены личности организатора и участников террористического нападения на депутата Фазиля Мустафу.
Происшествия
3 апреля 2023 г. 12:27
Установлены личности организатора и участников теракта против Фазиля Мустафы

Установлены личности организатора и участников террористического нападения на депутата Фазиля Мустафу.

Как сообщает Report, по предварительным данным, организатором нападения является Сариджанов Азер Кямран оглу.

Он родился в 1976 году в Сальянском районе. Согласно информации, он в период с 2010 по 2019 годы 11 раз посещал Иран. В 1993-2002 гг. проживал в городе Кум, где получил религиозное образование. В период обучения сотрудничал со спецслужбами Ирана. По возвращении в Азербайджан при финансовой поддержке иранских спецслужб под видом благотворительности наладил в стране бизнес. В последующий период неоднократно посещал Иран. По заказу спецслужб Ирана организовал покушение на Фазиля Мустафу.

В депутата стрелял Ширинов Сабухи Валиаддин оглу, родившийся в 1986 году в Агдамском районе. Он в 2017-2022 годы 15 раз посещал Иран, где был привлечен к сотрудничеству со спецслужбами и прошел соответствующую подготовку. Совершил преступление по заданию Азера Сариджанова.

Также установлены личности других членов банды:

Аскеров Эльшад Тофик оглу, родился в 1983 году в Баку. Он в 2013-2018 гг. девять раз посещал Иран.

Алияров Эмин Рафиг оглу, родился в 1970 году в Баку. Он в 2004-2015 гг. три раза посещал Иран.

Оба оказывали Азеру Сариджанову помощь в организации террористического нападения на Фазиля Мустафу.

Тем самым, установлено, что нападение на депутата было совершенно созданной Ираном в Азербайджане сети.

Характер преступления, личности участников и использованные методы ясно показывают, что за этим террористическим актом стоят иранские спецслужбы, в частности, СЕПАХ.

Это очередное проявлением террористической политики Ирана, проводимой против Азербайджана на государственном уровне.

Ранее было совершено вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране, которое во всем мире расценили как теракт.

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Версия на английском языке ФотоIdentity of organizer, perpetrator of terrorist attack against Azerbaijani MP revealed
Версия на азербайджанском языке ФотоFazil Mustafaya qarşı terrorun təşkilatçısı və atəş açan şəxsin kimliyi məlum olub

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