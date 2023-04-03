Установлены личности организатора и участников теракта против Фазиля Мустафы

Установлены личности организатора и участников террористического нападения на депутата Фазиля Мустафу.

Установлены личности организатора и участников террористического нападения на депутата Фазиля Мустафу.

Как сообщает Report, по предварительным данным, организатором нападения является Сариджанов Азер Кямран оглу.

Он родился в 1976 году в Сальянском районе. Согласно информации, он в период с 2010 по 2019 годы 11 раз посещал Иран. В 1993-2002 гг. проживал в городе Кум, где получил религиозное образование. В период обучения сотрудничал со спецслужбами Ирана. По возвращении в Азербайджан при финансовой поддержке иранских спецслужб под видом благотворительности наладил в стране бизнес. В последующий период неоднократно посещал Иран. По заказу спецслужб Ирана организовал покушение на Фазиля Мустафу.

В депутата стрелял Ширинов Сабухи Валиаддин оглу, родившийся в 1986 году в Агдамском районе. Он в 2017-2022 годы 15 раз посещал Иран, где был привлечен к сотрудничеству со спецслужбами и прошел соответствующую подготовку. Совершил преступление по заданию Азера Сариджанова.

Также установлены личности других членов банды:

Аскеров Эльшад Тофик оглу, родился в 1983 году в Баку. Он в 2013-2018 гг. девять раз посещал Иран.

Алияров Эмин Рафиг оглу, родился в 1970 году в Баку. Он в 2004-2015 гг. три раза посещал Иран.

Оба оказывали Азеру Сариджанову помощь в организации террористического нападения на Фазиля Мустафу.

Тем самым, установлено, что нападение на депутата было совершенно созданной Ираном в Азербайджане сети.

Характер преступления, личности участников и использованные методы ясно показывают, что за этим террористическим актом стоят иранские спецслужбы, в частности, СЕПАХ.

Это очередное проявлением террористической политики Ирана, проводимой против Азербайджана на государственном уровне.

Ранее было совершено вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране, которое во всем мире расценили как теракт.