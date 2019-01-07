Установлены личности пострадавших в Ставрополе в автоаварии азербайджанцев - ЭКСКЛЮЗИВ

Москва. 7 января. REPORT.AZ/ Установлены личности граждан Азербайджана, пострадавших при аварии маршрутного микроавтобуса в Ставропольском крае России, стали известны детали происшествия и состояние раненых.

В заявлении российскому бюро Report председатель азербайджанской общины "Араз"" Тахмасиб Зейналов сообщил, что инцидент произошел 6 января в 12:00 по местному времени на дороге Кочубей – Минводы близ города Левокумское.

Следовавший по маршруту Баку-Москва микроавтобус потерял управление, врезался в дерево и перевернулся. Во время происшествия в автомобиле находились 12 граждан Азербайджана. Из них 4 в тяжелом состоянии были размещены в городской больнице Буденовска.

Это граждане Азербайджана водитель Мусаев Вугар Захир оглу 1979 г.р., пассажиры Мамедов Микаил Билал оглу 1984 г.р., Мустафаев Муса Бахрам оглу и Мустафаев Эльдар Муса оглу. Оставшиеся четверо были направлены в Москву, трое при содействии диаспоры размещены в отеле города Левокумское, 1 человек отправлен в Азербайджан.

Т.Зейналов сообщил, что Госкомитет по работе с диаспорой Азербайджана незамедлительно отреагировал на происшествие, местные диаспорские организации делают все необходимое для размещения и лечения пострадавших в аварии.

Он отметил, что сейчас состояние 4-х пострадавших тяжелое, они находятся под контролем врачей. После возвращения документов остальным размещенным в отелях гражданам они будут отправлены на родину.