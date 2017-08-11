Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ Было установлено совершение нескольких преступлений лицом, задержанным за кражу.

Как сообщает Report, информацию распространил сайт министерства внутренних дел.

В министерстве сообщили, что после проведения оперативных мероприятий сотрудниками Низаминского районного управления полиции (г. Гянджа) было установлено, что задержанный по подозрению в совершении кражи Бабек Мамедов в апреле-июле текущего года совершил кражу спиртных напитков, продуктов питания, одежды и предметов быта из 4-х домов, 1 кафе и 1 магазина на территории города Гянджи.