Установлена личность водителя, устроившего ДТП в Шамкире в нетрезвом состоянии

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Шамкир. 15 марта. REPORT.AZ/ Установлена личность водителя, влетевшего на своем автомобиле в овраг на дороге Шамкир-Гедабек в Шамкирском районе.

Как сообщает западное бюро Report, им оказался житель села Йенигюн Шамкирского района Асланов Амиль Вахид оглы, 1990 года рождения.

При помощи окружающих его удалось вытащить из автомобиля. Подоспевшая машина скорой помощи доставила его в Центральную больницу Шамкирского района. В травматологическом отделении А.Асланову была оказана первая помощь, после чего он был отпущен домой.

По предварительным данным, водитель находился в нетрезвом состоянии за рулем. Автомобиль серьезно пострадал.

По факту ведется расследование.