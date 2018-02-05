Установлена личность молодого человека, совершившего суицид в Шамкире

Шамкир. 5 февраля. REPORT.AZ/ Стала известна личность 25-летнего молодого человека, который совершил суицид в селе Кенуллю Шамкирского района. Как сообщает западное бюро Report, им оказался Турал Аледдин оглу Маммедалиев 1993 г.р.

Он вышел из дома, сообщив отцу, что идет на пастбище.

Однако, через некоторое время Мамедалиев старший, решил проверить стойло, где и обнаружил висящее тело сына. Отмечается, что молодой человек не страдал какими-либо психическими расстройствами. Причины самоубийства расследуются Шамкирской прокуратурой.