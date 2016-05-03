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    В Нардаране​ установлен факт незаконного ограничения свободы граждан Азербайджана и Украины

    По факту возбуждено уголовное дело

    Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками Главного управления по борьбе с торговлей людьми министерства внутренних дел Азерайджана, было установлено, что жители поселка Бильгях Адалят Алиев и его брат Атамали на протяжении долгого времени ограничивали свободу граждан Азербайджана и Украины, заставляя их работать на частном животноводческом предприятии в поселке Нардаран.

    Как сообщает Report, информацию об этом распространил официальный сайт МВД Азербайджана.

    По факту возбуждено уголовное дело. 

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