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    ГДП усилила контроль на дорогах в связи с дождливой погодой

    Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ Несмотря на наблюдающуюся в столице и регионах дождливую погоду, сотрудники полиции продолжают служебную деятельность. 

    Как сообщили Report в министерстве внутренних дел, в течение дня сотрудники дорожно-патрульной и пост-патрульной служб контролировали территории размещения детсадов, общеобразовательных школ, крупных учреждений и предприятий. Были созданы все необходимые условия для безопасного передвижения пешеходов. 

    Оказав помощь оставшимся в непогоду на дорогах водителям, полицейские помогли вывезти транспортные средства с проезжей части. В результате принятых мер безопасности, на этот час тяжелых дорожно-транспортных происшествий на столичных дорогах не отмечено. В результате отмеченных 9 аварий пострадали лишь транспортные средства. 

    Для обеспечения безопасности на дорогах и избежания ДТП выражается просьба к водителям и другим участникам движения следовать правилам и выполнять требования дорожной полиции. 

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