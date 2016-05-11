Гражданин Азербайджана задержан за сбыт поддельных денег в России

Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ Прокуратура Ярославля поддержала ходатайство органов следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении гражданина Азербайджана, сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

Его подозревают в совершении преступления по изготовлению, хранению, перевозке или сбыту поддельных денег или ценных бумаг.

По данным прокуратуры Ярославской области, мужчина проживал в Москве. Он приехал в Ярославль вместе со своими соотечественниками, где в течение нескольких дней в различных торговых точках расплачивался фальшивыми денежными купюрами номиналом в пять тысяч рублей. Во время очередного сбыта денег, гражданин Азербайджана был задержан вместе со своими знакомыми.

В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Мужчине грозит до 8 лет лишения свободы.