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    Уровень Куры снизился - ФОТО

    Это вызвало обеспокоенность владельцев хозяйств в Сальянском и Нефтчалинском районах© Report

    Сальян-Нефтчала. 27 марта. REPORT.AZ/ Уровень Куры снизился, что вызвало обеспокоенность владельцев хозяйств в Сальянском и Нефтчалинском районах.

    Как сообщает аранское бюро Report, несмотря на нестабильные погодные условия в последние дни, уровень воды на пролегающем через Сальянский и Нефтчалинский районы отрезке Куры снижается.

    Сегодня уровень Куры в Сальяне снизился на 10 см, в Нефтчале - 3 см. В целом, с начала года по сегодняшний день в нижнем течении реки уровень опустился более чем на 2 метра. В результате этого, в работе установленных на берегу реки в обеих районах гидронасосов наблюдались некоторые трудности, что вызвало серьезную обеспокоенность среди владельцев хозяйств с учетом роста потребности к воде в связи с сезоном.

    Специалисты считают, что период водности в реках обычно начинается в марте и длится до мая месяца. В случае, если уровень Куры будет снижаться такими темпами, в процессе орошения могут возникнуть трудности. 

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