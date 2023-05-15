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Объявленный в международный розыск экстрадирован из Украины в Азербайджан

Объявленный в международный розыск экстрадирован из Украины в Азербайджан На основании ходатайства Генеральной прокуратуры Азербайджана, Генеральной прокуратурой Украины было принято решение об экстрадиции гражданина Азербайджана Эльшана Гасымова в соответствии с требованиями Конвенции от 22 января 1993 года "О правовой помощи
Происшествия
15 мая 2023 г. 13:03
Объявленный в международный розыск экстрадирован из Украины в Азербайджан

На основании ходатайства Генеральной прокуратуры Азербайджана, Генеральной прокуратурой Украины было принято решение об экстрадиции гражданина Азербайджана Эльшана Гасымова в соответствии с Конвенцией от 22 января 1993 года "О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам".

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

В райотделе полиции Сабирабадского района, были выявлены обоснованные подозрения в совершении Эльшаном Гасымовым преступления, предусмотренного статьями 180.2.1 и 180.2.3 Уголовного кодекса АР (Грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору с целью незаконного проникновением в жилище, помещение, на склад, либо иное хранилище).

Эльшан Гасымов был задержан на территории Украины и депортирован в Азербайджан 14 мая в сопровождении Специального конвоя Пенитенциарной службы Министерства юстиции.

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Версия на азербайджанском языке Beynəlxalq axtarışa verilmiş şəxs Ukraynadan Azərbaycana ekstradisiya edilib

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