Ухудшилось состояние здоровья бывшего начальника отдела ликвидированного МНБ

Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском военном суде отложено заседание суда по уголовному делу в отношении начальника 2-го отдела Управления предварительного следствия Главного следственного управления ликвидированного министерства национальной безопасности (МНБ) Вусала Алекперова.

Как сообщает Report, процесс, который должен был пройти под председательством Сиявуша Гаджиева, был отложен из-за ухудшения состояние здоровья В.Алекперова.

Очередное заседание суда назначено на 7 июля.

Напомним, что в своем выступлении гособвинитель потребовать лишить В.Алекперова свободы сроком на 15 лет.

Прокурор также потребовал принять решение о лишении В.Алекперова военного звания.

Отметим, что В.Алекперов обвиняется по статьям 182.3.1, 182.3.2, 294.3, 311.3.1, 311.3.2, 311.3.3, 311.3.4, 341.2.1 и 341.2.3 УК.

Наложен арест на принадлежащий В.Алекперову и оформленный на имя его супруги Шахлы Алекперовой частный дом и земельный участок площадью 0,18 га в 3-м жилом массиве поселка Бадамдар Сабаильского района и квартиру по адресу: Ясамальский район, улица Шарифзаде, дом 164, кв. 42. Имущества, на которые наложен арест, оцениваются в 1 млн 277 тыс. манатов.