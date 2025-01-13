Уголовные дела двух экспортеров сельхозтоваров о невозврате валютной выручки переданы в суды

Уголовные дела в отношении лиц, обвиняемых в невозврате в страну валютной выручки от экспорта сельскохозяйственной продукции, направлены в суд.

Уголовные дела в отношении лиц, обвиняемых в невозврате в страну валютной выручки от экспорта сельскохозяйственной продукции, направлены в суд.

Об этом сообщили Report в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Отмечается, что на основании информации, поступившей из Государственного таможенного комитета, в органах прокуратуры были возбуждены уголовные дела и проводится предварительное следствие.

По уголовному делу, расследуемому в Губинской районной прокуратуре, были выявлены обоснованные подозрения в невозвращении на счет банка в Азербайджане в общей сложности более 30,4 млн долларов США, полученных от экспорта сельскохозяйственных товаров компанией EA-Fruits. В связи с этим Адиль Нусрат оглы Мамедов был привлечен в качестве обвиняемого по статьям 208.2.1 (невозвращение валютных средств из-за рубежа группой лиц по предварительному сговору) и 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями) Уголовного кодекса.

Решением Губинского районного суда в отношении него была избрана мера пресечения в виде ареста.

Также по уголовному делу, расследуемому в Шамкирской районной прокуратуре, были выявлены обоснованные подозрения в невозвращении более 2,1 млн долларов США, полученных от экспорта сельскохозяйственных товаров компанией Exspressagro. В связи с этим Тогрул Эльшан оглы Алиев был привлечен в качестве обвиняемого по тем же статьям 208.2.1 и 308.1 УК. В отношении него решением следственного органа была избрана мера пресечения в виде полицейского надзора.

Предварительное следствие по обоим уголовным делам завершено, и они направлены для рассмотрения в Губинский и Шамкирский районные суды соответственно.