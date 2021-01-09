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Уголовное дело в отношении директора больницы направлено в суд 

Уголовное дело в отношении директора больницы направлено в суд  На основании собранных материалов, С.Шахпеленговой предъявлены обвинения по статьям 308.1, 313 и 314.1
Происшествия
9 января 2021 г. 14:04
Уголовное дело в отношении директора больницы направлено в суд 

Прокуратурой Саатлинского района возбуждено уголовное дело в отношении директора центральной районной больницы Саидой Шахпеленговой, обвиняемой в злоупотреблении должностными полномочиями, хищении государственного имущества и выдачи заработной платы врачам и медицинским работникам, не выходившим на работу.

Как сообщает Report в прокуратуре Саатлинского района, вступив в преступный сговор с бывшим главврачом больницы Джамеседдином Ахмедовым, стоматологом Фуадом Набиевым и главврачом Саидой Джалиловой, директор медицинского учреждения присвоила средства на сумму 13 тысяч 706 манатов.

Наряду с этим, был установлен факт присвоения денег на сумму 2 тысячи 646 манат, совершенный по вине халатного отношения Саиды Шахпеленговой.

На основании собранных материалов, С.Шахпеленговой предъявлены обвинения по статьям 308.1, 313 и 314.1. Уголовное дело направлено на рассмотрение в суд.

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Версия на азербайджанском языке Xəstəxana direktorunun cinayət işi məhkəməyə göndərildi

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