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Уголовное дело в отношении 11 обвиняемых по "Тертерскому делу" возвращено в прокуратуру

Уголовное дело в отношении 11 обвиняемых по "Тертерскому делу" возвращено в прокуратуру Уголовное дело 11 обвиняемых по "Тертерскому делу" - капитана Рауфа Оруджева, старшего лейтенанта Султана Зейдуллаева, прапорщика Эмина Адилзаде, лейтенанта Натига Алиева, младшего сержанта Ализамина Гулиева, солдатов Турана Ибрагимли, Мушфига Ахмедли, Ме
Происшествия
5 ноября 2022 г. 13:02
Уголовное дело в отношении 11 обвиняемых по Тертерскому делу возвращено в прокуратуру

Уголовное дело 11 обвиняемых по "Тертерскому делу" - капитана Рауфа Оруджева, старшего лейтенанта Султана Зейдуллаева, прапорщика Эмина Адилзаде, лейтенанта Натига Алиева, младшего сержанта Ализамина Гулиева, солдатов Турана Ибрагимли, Мушфига Ахмедли, Меджида Гасымова, Фаига Ахмедова, Мирпаши Мехтиева и Атабека Рагимова возвращено в прокуратуру.

Об этом Report сообщил адвокат Забиль Гахраманов.

Он отметил, что на процессе под председательством судьи Гянджинского военного суда Вугара Мамедова было вынесено решение о прекращении производства по делу.

На основании решения суда уголовное дело возвращено в прокуратуру, которая осуществляет процессуальный контроль за предварительным следствием.

В мае-июне 2017 года некоторые военнослужащие, несшие службу в воинских частях Министерства обороны Азербайджана, расположенных в направлении Тертерского, Агдамского и Бейлаганского районов, вопреки требованиям Уголовно-процессуального законодательства и, не имея соответствующих полномочий, привлекли к допросу военнослужащих и подвергли их пыткам, бесчеловечному и унижающему достоинство обращению, что повлекло за собой смерть потерпевших и другие тяжелые последствия.

В связи с этими фактами в Военной прокуратуре Азербайджана были возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям Уголовного кодекса АР.

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Версия на азербайджанском языке "Tərtər işi" üzrə təqsirləndirilən 11 nəfərin cinayət işi prokurorluğa qaytarılıb

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