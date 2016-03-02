Уголовное дело убийцы сына начальника отдела образования направлено в суд

Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ В Баку завершилось следствие по уголовному делу убийцы 23-летнего парня.

Как сообщает Report, следствие в Низаминской районной прокуратуре по преступлению, совершенному Насировым Эльшаном Назир оглу, завершилось, дело для рассмотрения направлено в Бакинский суд по тяжким преступлениям.

Отметим, что случай произошел в ноябре 2015 года в Низаминском районе. Житель Лерикского района 23-летний Насиров Эльшан Назир оглу перерезал горло двоюродному брату Насирову Эльнуру Балаширин оглу. После содеянного Э.Насиров добровольно сдался в 25-е отделение полиции Насиминского районного управления полиции.

В ходе расследования выяснилось, что Э.Насиров совершил убийство из-за чести. Так, ожидалось, что Эльнур Насиров женится на своей двоюродной сестре, однако женился на девушке, с которой учился в университете. Эльшан Насиров выразил недовольство по этому поводу. Он отомстил, убив своего двоюродного брата Эльнура.

По факту в Низаминской районной прокуратуре было возбуждено уголовное дело по ст. 120.1 (умышленное убийство, то есть умышленное лишение жизни другого человека) УК.

Напомним, что убитый - сын начальника отдела образования Лерикского района Балаширина Насирова.