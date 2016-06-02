Уголовное дело обвиняемой в мошенничестве в отношении 10 женщин направлено в суд - СПИСОК

Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ Завершилось следствие по уголовному делу женщины, обвиняемой в мошенничестве в крупном размере.

Как сообщает Report, уголовное дело обвиняемой в мошенничестве Алмаз Гурбановой направлено в Бакинский суд по тяжким преступлениям.

Отметим, что согласно обвинительному акту, Алмаз Гурбанова, проживающая в поселке Бакиханова Сабунчинского района города Баку, с 2012 года, злоупотребив доверием 10 женщин, взяла у них более 130 тыс. манатов и не вернула.

В списке обманутых им женщин числятся имена Минаи Магеррамовой, Антиги Асадовой, Саиды Юсифовой, Рахили Расуловой, Шейды Сейфалиевой, Эльяны Мамедовой, Гюльбениз Саттаровой, Гюлляр Рагимовой, Махизяр Томаевой и Хафизы Алиевой.

В отношении А.Гурбановой возбуждено уголовное дело по ст. 178.3.2 (мошенничество, совершенное с причинением крупного ущерба) УК.