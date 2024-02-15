Уголовное дело обвиняемого в убийстве сестры в Гяндже направлено в суд

Уголовное дело обвиняемого в убийстве сестры в Гяндже направлено в суд.

Уголовное дело обвиняемого в убийстве сестры в Гяндже направлено в суд.

Об этом Report сообщили в прокуратуре Кяльбаджарского района.

Отмечено, что в прокуратуре завершено расследование уголовного дела по факту убийства Сабины Аббасовой (1989 г.р) 2 ноября прошлого года. В ходе предварительного расследования были установлены основательные подозрения в том, что Гусейн Аббасов (1984 г.р.) умышленно убил свою сестру, нанеся ей ножевые ранения на территории поселка Ени Гясябя, построенного для жителей Кяльбаджарского района в городе Гяндже.

Гусейну Аббасову предъявлено обвинение по статьям 120.2.2 и 120.2.4 УК (умышленное убийство, совершенное из хулиганских побуждений), в его отношении решением суда избрана мера пресечения в виде ареста.

Уголовное дело направлено на рассмотрение в Гянджинский суд по тяжким преступлениям.