Уголовное дело о жестоком убийстве трех человек в поселке Дигях передано в суд

Следствие по уголовному делу Сархана Гашимова, обвиняемого в убийстве трех и ранении одного человека, завершено, материалы дела направлены в суд.

Об этом Report сообщили в Генеральной прокуратуре.

"В рамках расследования уголовного дела было установлено, что 3 июля прошлого года Сархан Гашимов 1974 г.р. на почве мести с особой жестокостью убил топором своего дядю Хиджрана Гашимова, его супругу Зумруд Гашимову и свою двоюродную сестру Хаялу Керимову в поселке Дигях Абшеронского района. Он также пытался убить из хулиганских побуждений Алескера Гусейнов в поселке Мехдиабад", - говорится в сообщении.