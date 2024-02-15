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Уголовное дело о жестоком убийстве трех человек в поселке Дигях передано в суд

Уголовное дело о жестоком убийстве трех человек в поселке Дигях передано в суд
Происшествия
15 февраля 2024 г. 17:19
Уголовное дело о жестоком убийстве трех человек в поселке Дигях передано в суд

Следствие по уголовному делу Сархана Гашимова, обвиняемого в убийстве трех и ранении одного человека, завершено, материалы дела направлены в суд.

Об этом Report сообщили в Генеральной прокуратуре.

"В рамках расследования уголовного дела было установлено, что 3 июля прошлого года Сархан Гашимов 1974 г.р. на почве мести с особой жестокостью убил топором своего дядю Хиджрана Гашимова, его супругу Зумруд Гашимову и свою двоюродную сестру Хаялу Керимову в поселке Дигях Абшеронского района. Он также пытался убить из хулиганских побуждений Алескера Гусейнов в поселке Мехдиабад", - говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке 3 nəfəri qəsdən öldürməkdə təqsirləndirilən şəxsin cinayət işi məhkəməyə göndərilib

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