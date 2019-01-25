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    Уголовное дело начальника управления ГТК и владельцев аптек передано в суд

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    Баку. 25 января. REPORT.AZ/ В Баку завершилось предварительное следствие по уголовному делу обвиняемых в незаконном обороте и контрабанде лекарственных средств иностранного гражданина Атеша Атанура, начальника  Управления медицинской службы Государственного таможенного комитета Фикрета Гадималиева, Джамиля Мехтиева, Аламета Гулиева, владельца аптеки Zeytun Анара Мамедова, Васифа Хыдырова, Эльнура Мамедова и Фармана Мамедли.

    Как сообщает Report, дело направлено для рассмотрения в Бакинский суд по тяжким преступлениям.

    Уголовное дело передано в производство судьи Зейнала Агаева.

    Дата подготовительного заседания суда пока не разглашена.

    Отметим, что согласно информации, распространенной пресс-службами Генеральной прокуратуры, Государственного таможенного комитета (ГТК) и Службой государственной безопасности (СГБ), в ходе проведенных 30 апреля 2018 года совместных мероприятий была установлена и разоблачена банда, занимавшаяся незаконной деятельностью в виде незаконного оборота и контрабанды лекарственных средств.

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