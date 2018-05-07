В Баку в 12 аптеках лекарственные препараты изъяты из оборота, арестованы 6 человек

Баку. 7 мая. REPORT.AZ/ Генпрокуратура Азербайджанской Республики, Служба госбезопасности и Государственный таможенный комитет распространили совместное заявление.

Как отмечается в поступившей в Report официальной информации, ряд предпринимателей в фармацевтическом секторе, который является неотъемлемой частью системы здравоохранения, занимаясь незаконной деятельностью, уклоняясь от налогов и прибегая к другим незаконным действиям, не только оказывают отрицательное влияние на развитие рыночной экономики, но и создают серьезную угрозу здоровью населения:

"Реализация в последнее время некоторыми физическими и юридическими лицами незаконного оборота не прошедших госрегистрацию и некачественных лекарственных препаратов неизвестного происхождения, создание некоторыми должностными лицами условий для незаконных действий, вызвало справедливое недовольство среди общественности. Подобные незаконные действия привели к необходимости проведения правоохранительными органами конкретных оперативно-следственных мероприятий, направленных на предотвращение незаконного импорта не имеющих регистрацию лекарственных препаратов.

В ходе предварительного следствия стало известно, что иностранец Атеш Атанур и гражданин Азербайджанской Республики Анар Мамедов с 2016 года периодически организовывали незаконный ввоз в страну лекарственных препаратов с целью продажи.

На основе собранных по уголовному делу предварительных доказательств, за причастность к незаконным действиям, связанным с незаконным оборотом крупной партии лекарственных препаратов и контрабандой путем злоупотребления должностными полномочиями, в отношении Мамедли Фармана Гамза оглу, Хыдырова Васифа Теймур оглу, Мехтиева Джамиля Салим оглу, Атанура Атеша Адем оглу, Мамедова Анара Кямран оглу, а также Гулиева Аламета Назим оглу было выдвинуто обвинение по ст. 200-1.2.2, 200-1.2.3, 206.3.2, 206.3.3 и 314.2 УК и избрана крайняя мера пресечения в виде ареста.

В целом, лекарственные препараты были изъяты из оборота в 12-ти столичных аптеках ("Ирем", Фатима", "Глюкоза", "Medical City" и пр).

Оперативно-следственные мероприятия по уголовному делу продолжаются.