Уголовное дело в отношении обвиняемого в убийстве жены в Губе направлено в суд

Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ Завершилось предварительное следствие по делу мужчины, нанесшему в Губе супруге 5 ударов топором, а затем отрубившему ей голову.

Как сообщает Report, предварительное следствие по делу обвиняемого в убийстве Мурада Алескерова было завершено в Губинской районной прокуратуре и передано на рассмотрение Бакинского суда по тяжким преступлениям.

Дело передано на производство судьи Анвера Сеидова.

Подготовительное заседание суда назначено на 14 сентября.

Отметим, что убийство произошло в мае этого года в селе Гюлези. Местный житель М. Алескеров нанес супруге Улдуз Алескеровой 5 ударов топором, а затем отрубил женщине голову. Хотя пришедшие на помощь женщине соседи пытались спасти ее, от полученных травм У. Алескерова скончалась.

М. Алескеров добровольно сдался полиции, придя в отделение полиции Губинского района.