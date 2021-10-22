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Уголовное дело Эльданиза Салимова направлено в суд

Уголовное дело Эльданиза Салимова направлено в суд В Следственном управлении Генеральной прокуратуры завершилось предварительное расследование по уголовному делу депутата Милли Меджлиса Эльданиза Салимова.
Происшествия
22 октября 2021 г. 19:01
Уголовное дело Эльданиза Салимова направлено в суд

В Следственном управлении Генеральной прокуратуры завершилось предварительное расследование по уголовному делу лишенного депутатской неприкосновенности Эльданиза Салимова.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Депутат Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Эльданиз Салимов 29 июля в ресторане "Старый двор" в городе Хачмаз избил сотрудника отдела регистрации и удостоверений личности Хачмазского районного отдела полиции Мирзоева Заура Джаваншир оглу при исполнении служебных обязанностей

Эльданиз Салимов привлечен в качестве обвиняемого по статье 309.2 (превышение должностных полномочий) Уголовного кодекса АР, в отношении него решением Бинагадинского районного суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время уголовное дело направлено на рассмотрение в Сумгайытский суд по тяжким преступлениям.

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Версия на азербайджанском языке Eldəniz Səlimovun cinayət işi məhkəməyə göndərilib

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