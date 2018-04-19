Ударившего в Шабране ножом на свадьбе знакомого арестовали в зале суда

Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершилось судебное заседание по уголовному делу Витаята Мамедова, обвиненного в нанесении ножевого ранения знакомому.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Аловсата Аббасова был зачитан приговор.

Решением суда В.Мамедов был приговорен к 5 годам лишения свободы. Мера пресечения в виде полицейского надзора в отношении него была изменена, он был арестован в зале суда.

Отметим, что обвиняемый по статье 126.1 (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) УК АР В.Мамедов нанес ножевое ранение знакомому Роману Демирову.

Инцидент произошел в прошлом году в Шабранском районе. Они оба присутствовали на свадебном торжестве, где между ними возник спор. Мужчины вышли из здания дома торжеств и продолжили спор на улице.

После конфликт перерос в рукопашную драку, В.Мамедов нанес ножевое ранение Р.Демирову прихваченным в ресторане ножом.

По информации, обе мужчины были пьяны, конфликт возник на этой почве.

Р.Демиров был госпитализирован, его удалось спасти.

Суду стало известно, что стороны примирились.

В отношении задержанного сотрудниками правоохранительных органов В.Мамедова была избрана мера пресечения – полицейский надзор.