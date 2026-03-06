Удар дрона вблизи школы в Нахчыване: Учителя рассказали о происшествии

5 марта в результате ударов дронов, нанесенных с территории Исламской Республики Иран по Нахчывану, вблизи школы в селе Шекерабад произошел мощный взрыв. Учителя и ученики пережили сильную панику.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, журналисты посетили школу и побеседовали с учителями.

Учительница математики Лейла Гасанова рассказала, что около 11:30 во время уроков раздался сильный взрыв. Поскольку рядом находится аэропорт, стало понятно, что удар пришелся по его территории. Детей сразу вывели во двор. Через 7–8 минут, когда эвакуация еще продолжалась, второй удар произошел уже рядом со школой. Несмотря на стресс, безопасность учеников была обеспечена, сегодня занятия проходят в обычном режиме.

Учительница английского языка Айтекин Бабаева отметила, что сначала было непонятно, что произошло, однако затем со стороны аэропорта стали видны огонь и дым. Второй взрыв во время эвакуации вызвал еще большую панику. После этого детей передали родителям, ученикам оказывается психологическая поддержка.

Напомним, что 5 марта по Нахчывану были нанесены удары дронами из Ирана. Один дрон упал на здание терминала Нахчыванского международного аэропорта, второй - возле школы в селе Шекерабад. В результате удара по аэропорту пострадали четыре мирных жителя.