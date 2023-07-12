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Ученый секретарь Высшей аттестационной комиссии привлечен к уголовной ответственности

Ученый секретарь Высшей аттестационной комиссии привлечен к уголовной ответственности В рамках оперативно-поисковых мероприятий, проведенных Главным управлением по борьбе с коррупцией при генпрокуроре, были выявлены противоправные действия члена экспертной группы по экономическим наукам Высшей аттестационной комиссии – ученого секретаря Ал
Происшествия
12 июля 2023 г. 12:02
Ученый секретарь Высшей аттестационной комиссии привлечен к уголовной ответственности

В рамках оперативно-поисковых мероприятий, проведенных Главным управлением по борьбе с коррупцией при генпрокуроре, были выявлены противоправные действия члена экспертной группы по экономическим наукам Высшей аттестационной комиссии – ученого секретаря Алиева Шафы Тифлис оглу.

Как сообщили Report в пресс-службе генпрокуратуры, возникли обоснованные подозрения в том, что Ш.Алиев, пользуясь возможностью влияния на решения должностных лиц структуры, в которой работал, злоупотреблял должностными обязанностями и добивался присвоения научных степеней различным лицам в обмен на денежное вознаграждение.

На основании собранных доказательств Ш.Алиев был привлечен в качестве обвиняемого по статьям 312-1 (незаконное воздействие на решение должностного лица) и 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями). Решением суда в отношении него избрана мера пресечения в виде домашнего ареста с отстранением от должности.

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Версия на азербайджанском языке Ali Attestasiya Komissiyasının elmi katibi cinayət məsuliyyətinə cəlb olunub

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