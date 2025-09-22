Спор между студентами в Хачмазе закончился поножовщиной
Происшествия
- 22 сентября, 2025
- 16:50
Спор между двумя студентами Хачмазского Государственного центра профессионального образования закончился нанесением ножевых ранений.
Как сообщает северное бюро Report, в результате инцидента житель села Ялама Э.Шихбабаев (2008 г.р.) получил множественные колото-резаные раны.
Раненый был доставлен в Центральную Больницу Хачмазского района, где ему была проведена хирургическая операция.
По подозрению в совершении преступления задержан Мирзаев Эльнур Шахин оглу.
По факту происшествия ведется расследование.
