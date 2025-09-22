Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 AIIF 2025
    Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 AIIF 2025

    Спор между студентами в Хачмазе закончился поножовщиной

    Происшествия
    • 22 сентября, 2025
    • 16:50
    Спор между студентами в Хачмазе закончился поножовщиной

    Спор между двумя студентами Хачмазского Государственного центра профессионального образования закончился нанесением ножевых ранений.

    Как сообщает северное бюро Report, в результате инцидента житель села Ялама Э.Шихбабаев (2008 г.р.) получил множественные колото-резаные раны.

    Раненый был доставлен в Центральную Больницу Хачмазского района, где ему была проведена хирургическая операция.

    По подозрению в совершении преступления задержан Мирзаев Эльнур Шахин оглу.

    По факту происшествия ведется расследование.

    Хачмаз студенты ранения инцидент
    Xaçmazda peşə məktəbinin tələbəsi bıçaqlanıb

    Последние новости

    17:29

    ЕС продлил санкции в отношении Судана до октября 2026 года

    Другие страны
    17:22

    SOCAR: В Азербайджане предстоит большая работа в сфере развития геотермальных источников

    Другие
    17:17

    Мировые цены на нефть снизились на более чем 1% - ОБНОВЛЕНО

    Энергетика
    17:17

    Шахбазов: В октябре подведем итоги тендера по Транскаспийскому "зеленому" энергокоридору

    Энергетика
    17:12

    Биржевые цены на какао-бобы опустились ниже $7 тыс. за тонну

    Финансы
    17:09

    Микаил Джаббаров: AIIF станет традиционным

    Бизнес
    17:06

    НАТО разместит турецкую систему воздушного наблюдения в Польше и Румынии

    Другие страны
    17:00

    В 75 городах Италии проходят протесты в знак солидарности с населением сектора Газа

    Другие страны
    16:59

    Иностранные инвестиции в нефтегазовый сектор Азербайджана достигли почти $144 млрд

    Энергетика
    Лента новостей