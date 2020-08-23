Участвовал ли ректор БГУ на той свадьбе?

БГУ выступило с заявлением по поводу распространившейся информации об участии ректора университета на свадьбе сына бывшего депутата Ильхама Алиева, зятя президента Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) Рамиза Мехтиева.

БГУ выступило с заявлением по поводу распространившейся информации об участии ректора университета на свадьбе сына бывшего депутата Ильхама Алиева, зятя президента Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) Рамиза Мехтиева.

Как передает Report, в заявлении говорится:

«Некоторые информационные сайты в стране сообщили, что на известной свадьбе якобы присутствовал ректор университета Эльчин Бабаев. Мы заявляем, что эта информация неверна и не соответствует действительности. Кроме того, отметим, что в БГУ неукоснительно соблюдаются требования особого карантинного режима, применяемого в стране для борьбы с пандемией COVID-19. С первого дня введения режима особого карантина руководство БГУ не участвовало ни в каких запрещенных массовых мероприятиях и собраниях. Мы считаем, что такие массовые мероприятия недопустимы и могут резко повлиять на эпидемиологическую ситуацию в стране. Соблюдение требований особого карантинного режима - долг каждого гражданина, и мы призываем всех строго соблюдать эти правила».