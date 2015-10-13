​Убивший жену в автобусе мужчина приговорен к 18 годам лишения свободы

Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу в отношении Намика Ази оглу Мамедова 1962 года рождения, обвиняемого в убийстве супруги Фатмы Шафиевой 1968 года рождения.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Маила Байрамова был зачитан приговор Н.Мамедову.

Решением суда Н.Мамедов приговорен к 18 годам лишения свободы.

Напомним, что на предыдущем процессе государственный обвинитель попросил суд приговорить обвиняемого к 18 годам 6 месяцам тюрьмы.

Отметим, что событие произошло ночью 8 апреля текущего года. В автобусе №135 по маршруту Хырдалан-Баку Н.Мамедов на почве конфликта нанес супруге Ф.Шафиевой ножевые ранения. Тяжело раненная Ф.Шафиева скончалась по дороге в больницу.

Н.Мамедов явился в Ясамальское РУП с повинной.

Против него было выдвинуто обвинение по ст.120.2.4 (умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью) УК.