Убивший в Бейлагане женщину оказался причастным к еще одному тяжкому преступлению

Баку. 9 апреля. REPORT.AZ/ В результате совместных незамедлительных следственных и оперативно-розыскных мероприятий сотрудников полиции и органов прокуратуры, проведенных в связи с задержанием Ровшана Насирова, подозреваемого в убийстве жительницы Бейлагана Рамили Асадовой, совершенном 3 апреля в корыстных целях, было раскрыто еще одно совершенное им тяжкое преступление.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства внутренних дел, было установлено, что 19 октября прошлого года Р.Насиров отвез местного жителя Кянана Магеррамова в дом, где проживал, и, нанеся мужчине смертельные ножевые ранения, закопал тело в комнате, где проводились ремонтные работы.

Была произведена эксгумация тела К.Магеррамова. Расследования продолжаются.

Отметим, что в прошлом году близкие К.Магеррамова сообщили в полицию о том, что мужчина пропал без вести.

По их словам, хотя К.Магеррамов был психически больным, он полностью мог контролировать себя.