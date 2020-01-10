Убитый в Имишли мужчина - брат известного борца - ОБНОВЛЕНО

Появились новые подробности в связи с убийством, совершенным в Имишли.

Как сообщает миль-муганское бюро Report, установлено, что убитый Заур Азизов приходился братом борцу-вольнику Эмину Азизову.

Э.Азизов в настоящее время проживает в Баку, однако отправился в Имишли сразу после получения информации о пропаже брата без вести. После продлившихся несколько дней поисков с его участием удалось отыскать сначала автомобиль З.Азизова, а затем его труп.

Отметим, что Э.Азизов является двукратным чемпионом Азербайджана в весовой категории 66 кг (2011, 2012), трехкратным обладателем Гран-при (2008, 2010, 2012), бронзовым медалистом чемпионата Европы (2008), а также представлял Азербайджана на летних Олимпийских играх в 2008 году.

*** 11:32

В Имишлинском районе Азербайджана совершено убийство.

Как сообщает миль-муганское бюро Report, 7 января в отдел полиции поступила информация, что на пролегающем по территории села Агамалылар Имишлинского района участке реки Кура найден автомобиль марки ГАЗ-3110. В результате проведенных оперативных мероприятий было установлено, что автомобиль принадлежит жителю города Имишли Азизову Зауру Микаил оглу 1981 г.р., который был убит.

По предварительной версии, между Зауром Азизовым и его знакомым – жителем города Имишли Гулиевым Эльмином Эльсевен оглу 1994 г.р. возник спор из-за денег. Во время спора Заур вытащил нож, который носил с собой, и ударил им Эльмина. Выхватив нож у Заура, Эльмин нанес ему несколько ударов в область живота и головы. Увидев, что Заур еще живой, Эльмин сел в его автомобиль и переехал мужчину. Тело он бросил в близлежащие кустарники. Проехав около километра от места происшествия, Эльмин утопил автомобиль Заура в реке Кура и скрылся. Труп, обнаруженный на месте происшествия, передан на судмедэкспертизу.

По факту возбуждено уголовное дело, подозреваемый в совершении убийства Эльмин Гулиев задержан.