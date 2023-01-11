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Убитому врачу Евлахской РЦБ было нанесено свыше 20 ножевых ранений

Убитому врачу Евлахской РЦБ было нанесено свыше 20 ножевых ранений Убит заведующий отделением центральной районной больницы Евлаха Баяз Джаббаров.
Происшествия
11 января 2023 г. 00:39
Убитому врачу Евлахской РЦБ было нанесено свыше 20 ножевых ранений

Стали известны некоторые подробности убийства заведующего туберкулезным отделением Евлахской районной центральной больницы (РЦБ) Беяза Джаббарова.

Как сообщает западное бюро Report, Б.Джаббаров был убит в городе Евлах в своей квартире, расположенной по адресу улица Ахмедаги Бахшиева.

Ему было нанесено свыше 20 ножевых ранений.

Причины инцидента пока неизвестны.

По факту в Евлахской районной прокуратуре продолжается расследование.

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Убит заведующий туберкулезным отделением Евлахской районной центральной больницы Беяз Джаббаров.

Об этом Report передает со ссылкой на Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

Согласно информации, Б.Джаббарову было нанесено смертельное ножевое ранение.

Несмотря на усилия врачей, пострадавший скончался в карете скорой помощи по дороге в больницу.

По факту начато расследование.

Отметим, что Беяз Джаббаров родился в 1958 году в селе Гараоглан Евлахского района. В 1976-1982 годах учился на лечебном факультете в Азербайджанском медицинском университете.

С 1983 года работал врачом в туберкулезном диспансере, в 2000 году был назначен главврачом в этом же медучреждении.

С 2017 года работал заведующим туберкулезным отделением в Евлахской районной центральной больнице.

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Версия на азербайджанском языке ФотоYevlaxda həkim 20-dən çox bıçaq zərbəsi ilə qətlə yetirilib

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