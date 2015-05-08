​Убит продюсер певицы Саиды Султан - ФОТО

Баку. 8 мая. REPORT.AZ/ В Баку совершено убийство. Как сообщает Report, инцидент произошел в 523-м квартале на улице Захида Халилова Ясамальского района.

Гамлету Эльхан оглу Джахангирову 1987 г.р. было нанесено 7 ножевых ранений.

В связи с происшедшим были проинформированы Ясамальское РУП, 26-ое отделение полиции и районная прокуратура.

В результате успешной операции сотрудников 26-го отделения полиции преступление было раскрыто по "горячим следам".

Были задержаны и переданы следствию подозреваемые - жители Сабаильского района Юсиф Джаваншир оглу Мирзоев, Сахиб Тельман оглу Гасанов и Фарид Чингиз оглу Шахбазов.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело, ведется следствие. Подробности инцидента станут известны после следственных мероприятий.

Отметим, что убитый Г.Джахангиров ранее был продюсером известной певицы Саиды Султан.

В заявлении Report Саида Султан отметила, что Г.Джахангиров был ее продюсером с июня 2014 года по март этого года: "Два месяца назад он сам решил уйти. Потом он позвонил мне и заявил о намерении вновь работать со мной. Я ему ответила, что уже работаю с другим человеком. Однако на днях мы должна были встретиться с ним по поводу концерта, но произошло это ужасное убийство..."