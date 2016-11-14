Убийца девушки приговорен к 19 годам лишения свободы

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершилось судебное заседание по уголовному делу Джафара Агаева, обвиняемого в убийстве 24-летней девушки.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Махмуда Агаларова был вынесен приговор.

Приговором суда Дж.Агаев был осужден на 19 лет лишения свободы.

Напомним, что убийство произошло 22 января 2016 года в поселке Джорат города Сумгайыт. Дж.Агаев убил Сабину Салаеву 1992 года рождения, нанеся ей 26 ударов ножом. Он сбежал с места происшествия, но был задержан сотрудниками полиции.

Ранее судимый Дж.Агаев рассказал, что убил девушку, потому что она не ответила на его любовь взаимностью.