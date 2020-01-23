У жителя Ширвана изъяли крупную партию наркотиков.

Об этом аранскому бюро Report сообщили в Ширванской региональной группе пресс-службы МВД.

Сотрудниками полиции был задержан и доставлен в отделение полиции подозреваемый в незаконном обороте наркотиков житель Ширвана Афтандил Мамедов.

При обыске у него был обнаружен сверток с 80,184 г психотропного вещества метамфетамина и сверток с 104,718 г героина.

Как продолжение оперативных мероприятий, при обыске в квартире, где проживает А.Мамедов, было обнаружено и изъято 3,960 г высушенной марихуаны.

По факту в следственном отделе Ширванского городского отделения полиции по соответствующей статье УК возбуждено уголовное дело, ведется следствие.