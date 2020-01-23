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У жителя Ширвана изъяли крупную партию наркотиков

У жителя Ширвана изъяли крупную партию наркотиков

У жителя Ширвана изъяли крупную партию наркотиков.

Об этом аранскому бюро Report сообщили в Ширванской региональной группе пресс-службы МВД. 

Сотрудниками полиции был задержан и доставлен в отделение полиции подозреваемый в незаконном обороте наркотиков житель Ширвана Афтандил Мамедов.  

При обыске у него был обнаружен сверток с 80,184 г психотропного вещества метамфетамина и сверток с 104,718 г героина. 

Как продолжение оперативных мероприятий, при обыске в квартире, где проживает А.Мамедов, было обнаружено и изъято 3,960 г высушенной марихуаны.  

По факту в следственном отделе Ширванского городского отделения полиции по соответствующей статье УК возбуждено уголовное дело, ведется следствие. 

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