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    У жителя Сальяна изъято более 48 граммов опиума

    Он был задержан во время операции полиции в связи с незаконным оборотом наркотических средств

    Сальян. 1 февраля. REPORT.AZ/ Сальянским районным отделом полиции проведены оперативные мероприятия в связи с незаконным оборотом наркотических средств.

    Как передает Аранское бюро Report, в ходе операции в качестве подозреваемого был задержан житель города Сальян Фараджов Сейфеддин Ханоглан оглы 1994 г.

    Во время обыска, в левом кармане его куртки было обнаружено и изъято 19,577 граммов опиума в 7 целлофановых обертках. Также  во время обыска его автомобиля марки "ВАЗ-2106" с государственным регистрационным номером "10-KC-147" было обнаружено 28,606 граммов наркотических средств и электронные весы.

    По факту в Сальянском районном отделении полиции возбуждено уголовное дело, ведется расследование. 

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