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    У жителя Сальяна было обнаружено и изъято наркотическое вещество - ФОТО

    При нем было 12 граммов, а дома 30 граммов опиума

    Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ У жителя Сальяна было обнаружено и изъято наркотическое вещество.

    Как передает Аранское бюро Report, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Сальянского районного отделения полиции, по подозрению в незаконном обороте наркотических средств был задержан и доставлен в отдел Алиев Натиг Хамдулла оглы проживающий в г. Сальян ул. Х.З.Тагиева дом 61.

    Во время обыска на нем было обнаружено и изъято 12,974 грамма опиума в 5 целлофановых пакетиках.

    После этого, во время обыска, проведенного в его квартире на втором этаже, было обнаружено 30,535 грамма опиума в одном целлофановом пакетике.

    По факту в Сальянском районном отделении полиции возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

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