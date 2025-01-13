У жителя Сабирабада изъято 6 кг наркотиков и огнестрельное оружие

У жителя Сабирабада изъяты наркотики и огнестрельное оружие.

У жителя Сабирабада изъяты наркотики и огнестрельное оружие.

Как сообщили Report в Ширванской региональной группе пресс-службы МВД, сотрудниками полиции Сабирабадского РУП задержан ранее судимый житель района Вугар Мухтаров, подозреваемый в незаконном обороте наркотиков и хранении огнестрельного оружия.

У него были обнаружены и изъяты 6 кг марихуаны, 1 автомат АК-74, магазин и 10 патронов к автомату.

По факту возбуждено уголовное дело, по решению суда в отношении В.Мухтарова избрана мера пресечения в виде ареста.