Лянкяран. 1 мая. REPORT.AZ/ У жителя Лянкярана изъято огнестрельное оружие.

Как сообщает южное бюро Report, в результате оперативных мероприятий сотрудников отдела уголовного розыска лянкяранского отделения полиции был задержан Бахтияр Сардар оглу Гусейнов, проживающий в доме №2 четвертого переулка по улице Аллея шехидов города Лянкяран.

При обыске у мужчины обнаружили и изъяли имеющийся при нем пистолет марки "Наган".

В отношении Б.Гусейнова возбуждено уголовное дело. Он имеет неоднократную судимость за кражу и незаконный оборот наркотиков. Назначена экспертиза для выяснения того, было ли использовано взятое в качестве вещественного доказательства оружие в других преступлениях.

По факту ведется расследование.