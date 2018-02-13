У жителя Барды обнаружена крупная партия наркотиков

Барда. 13 февраля. REPORT.AZ/ У жителя Бардинского района обнаружена крупная партия наркотиков.

Как сообщили карабахскому бюро Report из Бардинской региональной группы пресс-службы МВД, позвонив в дежурную часть районного отделения полиции, житель Барды Мушвиг Алекперов сообщил о проникновении на приусадебный участок его дома неизвестных лиц с целью ограбления.

В связи с информацией оперативная группа незамедлительно прибыла на место происшествия. В результате оперативной деятельности и профессионализма сотрудников полиции грабитель был задержан при попытке проникнуть в дом. В ходе расследований выяснилось, что это житель Бардинского района, ранее судимый Ильгар Бабаев.

При обыске доставленного в отделение полиции мужчины у него изъяли 7.68 г марихуаны и сверток с 0.35 г героина.

Как продолжение оперативно-розыскных мероприятий, был произведен обыск и в его доме, где в целлофановом кульке обнаружили и изъяли 560 г марихуаны и 1.58 г героина.

По факту в следственном отделе районного отделения полиции возбуждено уголовное дело, ведется расследование.