У входа станции метро "20 Января" молодой человек получил ножевые ранения - ФОТО

Баку. 25 сентября. REPORT.AZ/ У входа станции метро "20 Января" молодой человек получил ножевое ранение.
Как сообщает Report, происшествие было зарегистрировано в Ясамальском районе.
Так, Музаффар Джалаладдин оглу Музаффаров 1992 г.р. у входа станции метро подрался с неизвестным лицом или лицами. В итоге ему было нанесено несколько ножевых ранений. Раненый помещен в больницу.
По факту в Ясамальском районном управлении полиции ведется расследование.
Nurlan RafiqoğluАвтор новости
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