У входа станции метро "20 Января" молодой человек получил ножевые ранения - ФОТО

© Foto: Report.az

Баку. 25 сентября. REPORT.AZ/ У входа станции метро "20 Января" молодой человек получил ножевое ранение.

Как сообщает Report, происшествие было зарегистрировано в Ясамальском районе.

Так, Музаффар Джалаладдин оглу Музаффаров 1992 г.р. у входа станции метро подрался с неизвестным лицом или лицами. В итоге ему было нанесено несколько ножевых ранений. Раненый помещен в больницу.

По факту в Ясамальском районном управлении полиции ведется расследование.