Ильхам Алиев Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша Великое возвращение
    Ильхам Алиев Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша Великое возвращение

    У пассажирки рейса Стамбул-Баку обнаружили свыше 150 г кокаина

    Происшествия
    • 13 сентября, 2025
    • 10:55
    У пассажирки рейса Стамбул-Баку обнаружили свыше 150 г кокаина

    Сотрудники Главного таможенного управления на воздушном транспорте пресекли попытку контрабандного ввоза в Азербайджан крупной партии кокаина.

    Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, гражданка Азербайджана, прилетевшая рейсом Стамбул–Баку, была подвергнута личному досмотру, в ходе которого у нее обнаружили 153,5 грамма кокаина.

    В результате проведенных оперативно-следственных мероприятий задержаны сама перевозившая наркотик женщина и двое подозреваемых в соучастии.

    По данному факту в Главном оперативно-следственном управлении Государственного таможенного комитета продолжаются оперативно-следственные мероприятия.

    наркотики контрабанда кокаин таможня
    İstanbul-Bakı reysinin xanım sərnişinində 153 qram kokain aşkarlanıb

    Последние новости

    11:36

    Дорожная полиция предупреждает об опасности детей за рулем

    Происшествия
    11:35

    В село Сеидбейли Ходжалинского района отправится первая группа жителей

    Внутренняя политика
    11:33

    В Пакистане при нападении на военный конвой погибли 12 человек

    Другие страны
    11:25

    В Баку задержан подозреваемый в мошенничестве через социальные сети

    Происшествия
    11:18

    Азербайджан увеличил расходы на импорт товаров из Турции почти на 9%

    Бизнес
    11:09

    Келлог: Трамп непоколебим в намерении завершить войну в Украине

    Другие страны
    10:55

    У пассажирки рейса Стамбул-Баку обнаружили свыше 150 г кокаина

    Происшествия
    10:49

    За сутки правоохранители задержали 71 разыскиваемое лицо

    Происшествия
    10:47

    Власти Непала отменили комендантский час и запрет на массовые собрания

    Другие страны
    Лента новостей