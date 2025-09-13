У пассажирки рейса Стамбул-Баку обнаружили свыше 150 г кокаина

Сотрудники Главного таможенного управления на воздушном транспорте пресекли попытку контрабандного ввоза в Азербайджан крупной партии кокаина.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, гражданка Азербайджана, прилетевшая рейсом Стамбул–Баку, была подвергнута личному досмотру, в ходе которого у нее обнаружили 153,5 грамма кокаина.

В результате проведенных оперативно-следственных мероприятий задержаны сама перевозившая наркотик женщина и двое подозреваемых в соучастии.

По данному факту в Главном оперативно-следственном управлении Государственного таможенного комитета продолжаются оперативно-следственные мероприятия.