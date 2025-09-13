У пассажирки рейса Стамбул-Баку обнаружили свыше 150 г кокаина
Происшествия
- 13 сентября, 2025
- 10:55
Сотрудники Главного таможенного управления на воздушном транспорте пресекли попытку контрабандного ввоза в Азербайджан крупной партии кокаина.
Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, гражданка Азербайджана, прилетевшая рейсом Стамбул–Баку, была подвергнута личному досмотру, в ходе которого у нее обнаружили 153,5 грамма кокаина.
В результате проведенных оперативно-следственных мероприятий задержаны сама перевозившая наркотик женщина и двое подозреваемых в соучастии.
По данному факту в Главном оперативно-следственном управлении Государственного таможенного комитета продолжаются оперативно-следственные мероприятия.
Последние новости
11:36
Дорожная полиция предупреждает об опасности детей за рулемПроисшествия
11:35
В село Сеидбейли Ходжалинского района отправится первая группа жителейВнутренняя политика
11:33
В Пакистане при нападении на военный конвой погибли 12 человекДругие страны
11:25
В Баку задержан подозреваемый в мошенничестве через социальные сетиПроисшествия
11:18
Азербайджан увеличил расходы на импорт товаров из Турции почти на 9%Бизнес
11:09
Келлог: Трамп непоколебим в намерении завершить войну в УкраинеДругие страны
10:55
У пассажирки рейса Стамбул-Баку обнаружили свыше 150 г кокаинаПроисшествия
10:49
За сутки правоохранители задержали 71 разыскиваемое лицоПроисшествия
10:47