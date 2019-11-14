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У пассажира авиарейса Баку-Дубай украдена крупная сумма денег

​У пассажира авиарейса Баку-Дубай украдена крупная сумма денег

В салоне самолета у жителя Баку была украдена крупная сумма денег.

Как сообщает Report, из сумки пассажира рейса Баку-Дубай Т. Вахабова были украдены 10 тыс. долларов и 710 манатов.

Правоохранительные органы проводят расследование по факту.

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