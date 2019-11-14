​У пассажира авиарейса Баку-Дубай украдена крупная сумма денег

В салоне самолета у жителя Баку была украдена крупная сумма денег.
Как сообщает Report, из сумки пассажира рейса Баку-Дубай Т. Вахабова были украдены 10 тыс. долларов и 710 манатов.
Правоохранительные органы проводят расследование по факту.
В салоне самолета у жителя Баку была украдена крупная сумма денег.
Как сообщает Report, из сумки пассажира рейса Баку-Дубай Т. Вахабова были украдены 10 тыс. долларов и 710 манатов.
Правоохранительные органы проводят расследование по факту.
News DepartmentАвтор новости