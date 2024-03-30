У наркокурьера в Азербайджане изъято 50 кг наркотиков

Сотрудники полиции задержали в Баку мужчину, занимавшегося незаконным оборотом наркотиков, у него изъято 50 кг наркотиков.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел (МВД).

Отмечается, что в ходе операции Главного управления по борьбе с наркотиками МВД на территории Гарадагского района задержан Агиль Ализаде (1993 г.р.).

В ходе обыска в его машине и доме, расположенном в Масаллинском районе, были обнаружены наркотические вещества общим весом 50 кг, включая 39 кг марихуаны, 7 кг героина и др.

Мужчина заявил, что выступал в качестве курьера, а наркотики получил в Астаринском районе у некого Фаршада из Ирана.

По факту возбуждено уголовное дело, решением суда в отношении А.Ализаде избрана мера пресечения в виде ареста.