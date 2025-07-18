У Фархада Ахмедова требовали 6 млн долларов взятки за освобождение его яхты из-под ареста – СУД

У Фархада Ахмедова требовали 6 млн долларов взятки за освобождение его яхты из-под ареста – СУД

В Баку продолжается судебное разбирательство по уголовному делу, возбужденному Службой государственной безопасности (СГБ) Азербайджана в отношении Анасса Дерраза, вице-президента французской многомиллиардной компании "SAUR".

Как сообщает Report, в ходе процесса, проходящего в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Фарида Намазова, обвиняемому был предоставлен переводчик как с английского, так и с французского языков.

Судья повторно уточнил анкетные данные обвиняемого, после чего было объявлено о начале судебного следствия. Государственный обвинитель огласил заключительную часть обвинительного акта.

Согласно материалам дела, бывший руководитель Службы охраны президента Франции Александр Беналла и вице-президент французской компании "SAUR" Анасс Дерраз обвиняются в получении крупной взятки и других преступных деяниях в обмен на отмену международных санкций против активов азербайджанского миллиардера с российским гражданством Фархада Ахмедова.

Указанные лица требовали взятку от Фархада Ахмедова, обещая взамен обеспечить освобождение из-под ареста его яхты "Luna" и возможность ее свободного плавания в международных водах. Кроме того, стороны обещали защитить самого Фархада Ахмедова от санкций.

В общей сложности была достигнута договоренность о выплате взятки в размере 6 млн 140 тыс. долларов США.

Так, 15 ноября 2018 года стороны договорились о передаче 600 тыс. долларов США, а после снятия ареста с судна – еще 5 млн 540 тыс. в течение 15 дней. Между сторонами был подписан консультационный договор.

Ахмедов перевел 200 тысяч долларов на счет Анасса Дерраза в "AL HILAL BANK" и 400 тысяч долларов на счет Александра Беналлы в "BANK OF AFRICA UNITED KINGDOM PLC SC PAR".

Анасс Дерраз обвиняется в пособничестве Беналле в получении взятки от Фархада Ахмедова. Заключительная часть обвинения была переведена Анассу Дерразу и разъяснена по существу.

Судья отметил, что СГБ предъявила Анассу Дерразу обвинения по статьям 193-1.3.2 (легализация имущества, полученного преступным путем, в значительном размере) и 32.5, 311.3.3 (получение взятки (пассивное взяточничество) в крупном размере) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

Если предъявленные обвинения будут доказаны в ходе судебного следствия, Анасс Дерраз может быть лишен свободы на срок от 8 до 12 лет.

Обвиняемый заявил, что хочет дать показания на следующем заседании для организации своей защиты. Суд удовлетворил это ходатайство, назначив следующее заседание на 31 июля в 09:30.

Отметим, что Беналла объявлен в международный розыск по линии Интерпола.

Объявление Интерполом бывшего руководителя Службы охраны президента Франции в международный розыск на основании "Red Notice" ("Красный бюллетень"), являющегося наиболее серьезным правовым основанием, свидетельствует о наличии у СГБ неопровержимых и достоверных доказательств. "Красный бюллетень" предусматривает задержание лица в стране его нахождения и экстрадицию в страну, объявившую его в розыск. Известно, что Беналла в настоящее время находится в третьей стране, где в отношении него инициированы процедуры экстрадиции.

Генеральный секретариат Интерпола после длительной процедуры общим решением признал обоснованным розыск Беналлы и в апреле 2025 года включил его в международный розыск по "Red Notice" ("Красный бюллетень"), о чем были направлены уведомления всем государствам-членам.

Основанием для решения стал юридический запрос, направленный в 2024 году по уголовному делу, расследуемому СГБ.