У двоих прибывших в Баку граждан обнаружена повышенная температура

У двоих из шести прибывших накануне в Баку из Анкары граждан Азербайджана обнаружена повышенная температура.

Как сообщает Report со ссылкой на достоверные источники, двое наших соотечественников, после выявления в международном аэропорту Гейдара Алиева у них высокой температуры, отправлены в Клинический медицинский Центр №1.

В настоящее время они находятся в клинике, где их обследуют врачи.

Оба больных будут находиться под наблюдением медиков, пока не закончится карантин.

Напомним, что ранее Турция наряду со своими гражданами, эвакуировала 6-х граждан Азербайджана из китайского города Ухань, ставшего очагом распространения коронавируса.

Отметим, что накануне министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил о завершении карантинного периода эвакуированных из китайского Уханя в Турцию граждан. Ни у одного из них коронавирус выявлен не был.