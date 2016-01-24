У берегов Аляски произошло землетрясение магнитудой 6,4

Баку. 24 января. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в воскресенье у берегов американского штата Аляска, сообщает Геологическая служба США (USGS), информирует Report со ссылкой на РИА "Новости".

Землетрясение было зафиксировано в 01.30 по местному времени (13.30 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 86 км к юго-западу от населенного пункта Анкор-Пойнт (Anchor Point). Очаг землетрясения залегал на глубине 142 км.

Информация о возможных разрушениях не поступала, угроза цунами не объявлялась.