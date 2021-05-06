Тяжелое ДТП в Шабране: погибли 2 человека, есть пострадавшие

Легковой автомобиль LADA Priora, потеряв управление, столкнулся с автомобилем Mercedes

Стали известны имена погибших и пострадавших в тяжелом дорожно-транспортном происшествии на дороге Губа-Баку.

Как сообщает северное бюро Report, инцидент произошел на участке дороги, проходящей по территории поселка Гандаб Шабранского района.

Так, легковой автомобиль LADA Priora, потеряв управление, столкнулся с автомобилем Mercedes.

Находившиеся в LADA Priora житель города Баку Хаял Шахвелед оглы Ахмедханлы, 1994 года рождения, и житель села Игриг Губинского района Али Агададаш оглы Азизов, 1993 года рождения, погибли на месте происшествия.

Жители села Игриг Губинского района - Абдуллаев Канан Матлаб оглу, 1994 года рождения, Бабаев Гусейн Физули оглу, 1990 года рождения, Ахмедов Амри Шахвелед оглу, 1989 года рождения, с тяжелыми телесными травмами помещены в Шабранскую центральную районную больницу. Водитель автомобиля Mercedes доставлен в одну из больниц Губинского района.

По факту проводится расследование.