Тяжелое ДТП в Сальяне, пострадали 10 человек - ОБНОВЛЕНО

Сальян. 13 июля. REPORT.AZ/ Стали известны личности пострадавших во время тяжелого ДТП в Сальянском районе.

Как сообщает аранское бюро Report, в результате столкновения микроавтобусов пострадали жительница Астары Гулиева Рейхан Оруджали гызы 1971 г.р., житель Лянкярана Мурадов Джаваншир Джахангир оглы 1975 г.р., житель Астары Насиров Джафар Исмаилага оглы 1966 г.р., житель Астары Гусейнов Теймур Нураддин оглы 1971 г.р., житель Астары Джафаров Кямран Исмихан оглы 1976 г.р., житель Лянкярана Гусейнов Асаф Агали оглы 1980 г.р., а также водитель одного из микроавтобусов – житель Астары Рустамов Эльшан Азиз оглы 1975 г.р., жительница Астары Назарова Айтадж Мугассир гызы 1997 г.р., житель Астары Назирли Джамиль Джафарага оглы 1991 г.р. Водитель второго микроавтобуса также пострадал. Пострадавшие были доставлены в Сальянскую центральную районную больницу.

По факту ведется расследование.

*** 07:25

Сальян. 13 июля. REPORT.AZ/ В Сальяне произошло тяжелое ДТП.

Как сообщает местное бюро Report, инцидент зафиксирован сегодня в утренние часы на территории села Сарван.

По предварительным данным, в результате аварии 10 человек получили различные телесные повреждения. В данный момент устанавливаются личности пострадавших. В связи с фактом ведется расследование.