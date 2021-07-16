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Тяжелое ДТП в Саатлы, есть погибший и раненый

Тяжелое ДТП в Саатлы, есть погибший и раненый В Саатлинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.
Происшествия
16 июля 2021 г. 22:42
Тяжелое ДТП в Саатлы, есть погибший и раненый

В Саатлинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает аранское бюро Report, инцидент зафиксирован в вечерние часы на проспекте Г.Алиева.

Автомобиль марки "ВАЗ-2107" столкнулся с грузовиком TIR. В результате аварии от полученных ран скончался на месте житель села Агарахимли Вахид Закир оглы Зейналов, 1983 года рождения.

Пострадавший пассажир легкового автомобиля Вусал Абульфат оглы Мамедов с различными телесными повреждениями был доставлен в Саатлинскую центральную районную больницу, а затем из-за тяжелого состояния отправлен в одну из столичных клиник.

Сообщается, что погибший и раненый являются работниками компании "Barkot".

По факту ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке Saatlıda ağır yol qəzası oldu, ölən və xəsarət alan var

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