Тяжелое ДТП в России, погибли четыре человека

Четыре человека погибли в автоаварии в Минераловодском округе на Ставрополье.

Четыре человека погибли в автоаварии в Минераловодском округе на Ставрополье.

Как передает Report, об этом отмечается в Telegram-канале УГИБДД по Ставропольскому краю РФ.

"На 118 км автодороги "Ставрополь - Александровское - Минеральные Воды" водитель легкового автомобиля Granta, двигаясь со стороны Минеральных Вод в направлении Александровского, допускает наезд на стоящий на проезжей части легковой автомобиль, который являлся участником не учетного ДТП с 3 автомобилями, без пострадавших, после чего допускает выезд на полосу встречного движения, где происходит столкновение со встречным грузовиком MAN. В результате происшествия водитель и три пассажира Granta (все мужчины) от полученных травм погибают на месте ДТП", - говорится в сообщении.

Личности погибших устанавливаются. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и специалисты экстренных служб.